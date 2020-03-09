شكرا لقرائتكم 30 مليون جنيه تنهي مسيرة فرجاني ساسي مع الزمالك في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأوضح عمر ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية: "راتب فرجاني ساسي كبير للغاية ويصل إلى 30 مليون جنيه سنويًا وهو ما يراه مسؤولو الزمالك كبير للغاية وأنهم استقروا على رحيله في نهاية الموسم".
وأتم: "فرجاني يمتلك عدد من العروض للرحيل عن الزمالك ولكن الأقرب هو أحد أندية الدوري السعودي".
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