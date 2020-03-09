شكرا لقرائتكم حسين عبد اللطيف: نادم على التعامل مع اللجنة الخماسية ورحلت بعد "التطفيش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال حسين خلال تصريحات تلفزيونية: "رحلت عن منتخب الكرة النسائية أول ما شعرت بتطفيش من المسئولية بالاتحاد".

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وأكمل : "بعض اللاعبات شاركت بأحذية لا تصلح لعدم تسلم ملابس وأحذية من الاتحاد، كما ساعدت إحداهن بشراء حذاء لها وكان بعضهن لا يقدر على ثمن الانتقالات للمعسكر".

وتابع: "عندما توليت المهمة لم يكن هناك عقد بيني وبين الاتحاد لأنني اخذت الأمور بحسن نية، ولم أخذ راتبي حتى الآن".

وأتم : "لم أندم على تجربة تدريب منتخب الكرة النسائية، لكني نادم على التعامل مع اللجنة الخماسية، وبالتأكيد المدير القادم سيكون لديه علاقات معهم".