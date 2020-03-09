سيلفي رونالدينيو «بالكلبش» يثير ضجة واسعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

هل يلتقط كادر الادعاء العام صورة سيلفي مع مسجون؟ بالطبع نعم إذا كان المسجون نجم كرة عالمي مثل البرازيلي رونالدينيو فهذا لا يحدث سوى مرة في الحياة، بيد أن الصورة أحدثت ضجة في الباراجواي التي قررت حبس نجم برشلونة وميلان السابق وشقيقه ووكيل أعماله روبرتو في مركز الشرطة ليلة واحدة بتهمة دخول البلاد بوثائق مزورة.

وقال المنتقدون إن تصرف أفراد مكتب الادعاء العام يعني أن القانون لا يطبق على الجميع رغم خروج رونالدينيو وشقيقه مكبلين من مركز الشرطة وهما في طريقهما لمقر المحكمة في الساعة التاسعة صباحاً.

وأخفى رونالدينيو «الكلبشات» تحت قميص لفه على يديه لكن الكاميرات رصدتها أما شقيقه روبرتو فلم يمانع تصويره وهو مكبل أمام جيش من المصورين، وقال المتحدث الرسمي باسم مكتب المدعي العام: «قرر المكتب استبدال الإقامة الجبرية في فندق شيراتون بالحبس في مركز الشرطة ورفض الخروج بكفالة والتهمة تزوير وثائق رسمية».

وتشير أوراق رونالدينيو وشقيقه التي تحمل اسميهما الكاملين بأنهما من حملة الجنسية الباراجويانية وطالب الادعاء هيئة الضريبة بمعلومات عن ويلمونديس سوزا ليرا، رجل أعمال برازيلي زود رونالدينيو وشقيقه بجوازي السفر التي تعود ملكيتهما أصلاً لمواطنتين، وفي تطور للقضية استدعى الادعاء العام خبيراً متخصصاً في الجرائم المالية يسمح للقضية بالتوسع لتشمل تهمة غسل أموال رغم اعتراف رونالدينيو في التحقيق بتهمة استخدام وثيقة مزورة.