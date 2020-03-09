شكرا لقرائتكم خبر عن زراغوسا يبدأ مهمته مع شباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ الإسباني جيرارد زراغوسا مهمة تدريب شباب الأهلي أمس الأحد بعدما حل بديلاً للأرجنتيني أروابارينا الذي أقيل من منصبه بسبب تراجع نتائج «الفرسان». وأعلن نادي شباب الأهلي أن مهمة زراغوسا ليست مؤقتة وستكون حتى نهاية الموسم. ويعرف زراغوسا لاعبي شباب الأهلي جيداً، حيث قاد فريق تحت 21 سنة في النادي لصدارة دوري فئته هذا الموسم. من جهته، ودع أروابارينا اللاعبين قبل التدريب أمس، وتمنى لهم التوفيق في ما تبقى لهم من مباريات.

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