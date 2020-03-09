خيول الإمارات تؤكد جاهزيتها لكأس دبي العالمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى جاهزية خيول جودلفين لخوض غمار أمسية كأس دبي العالمي المقرر أن تنطلق يوم 28 مارس المقبل، وذلك خلال حضوره أمس الأول، سباق «سوبر ساترداي» بمضمار «ميدان» العالمي، وشهدت أمسية سوبر ساترداي تألقاً لخيول الإمارات حيث تمكنت من تحقيق ثلاث بطولات من أصل سبع اشتملت عليها أمسية سوبرساترداي، لتؤكد جاهزيتها لأمسية كأس دبي المقبلة، وذهب الفوز بالأشواط الأربعة الأخرى بواقع بطولة إلى السعودية والبحرين وليبيا والولايات المتحدة.

ومع نهاية سباقات كرنفال كأس دبي، احتفظت إسطبلات جودلفين بصدارة الملاك؛ حيث حققت خيول الإسطبل الأزرق 27 فوزاً، وجاءت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في المركز الثاني برصيد 6 بطولات.

وتمكن «ماترهورن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بإشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة الفارس مايكل بارزالونا، من التتويج ببطولة آل مكتوم للتحدي في جولتها الثالثة والأخيرة، في الشوط السادس من «سوبر ساترداي»، الذي يمثل الحفل العاشر بكرنفال كأس دبي العالمي، والذي تولت طيران الإمارات رعايته ورصدت له جوائز مالية بلغت مليونين و700 ألف دولار.

وفي الشوط الخامس قدّم «بارني روي» لجودلفين، أداء رائعاً وتوج ببطولة الفئة الأولى جبل حتا لمسافة 1800 متر «عشبي»، محققاً بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي زمناً قدره 1:46:09 دقيقة وبفارق 1.75 طول.وفي الشوط الأول، فرض المهر «إمبلم ستورم» لإسطبلات البيرق من السعودية، بقيادة الفارس أويشين ميرفي وإشراف المدرب ساتيش سيمار، نفسه بطلاً على المضمار الرملي، وانتزع بطولة البستكية في الشوط المخصص للخيول المهجنة «قوائم» لمسافة 1900 متراً، في زمن بلغ 1:28:06 دقيقة وبفارق بلغ 1.25 طول.

وفي الشوط الثالث، كان الفوز أمريكياً حيث ذهب ل «وايلدمان جاك» لدبليو سي للسباقات، بإشراف دووج أونيل وقيادة فرناندو جارا، حيث حسم الفوز ببطولة ند الشبا تيرف للسرعة، التي خصصت للخيول المهجنة لمسافة 1200 متر «عشبي»، وذلك بعد أن قطع خط النهاية بزمن بلغ 1:07:61 دقيقة وبفارق 4.75 طول.

وحقق «لوكسلي» لجودلفين، بإشراف أبلبي وقيادة الفارس مايكل بارزالونا، فوزاً جديداً للإسطبل الأزرق، ليحلق ببطولة دبي مدينة الذهب في الشوط السابع، قاطعاً مسافة السباق المقررة 2410 أمتار في زمن قدره 2:28:59 دقيقة وبفارق شورت هيد عن «ديفو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

وفي الشوط الثاني، نجح الجواد «وفي» للمالك الليبي ناصر عسكر، بإشراف المدرب ساتيش سيمار وقيادة الفارس تاج أوشي في انتزاع لقب «بطولة مهب الشمال» المخصص للخيول المهجنة «جروب 3» لمسافة 1200 متر «رملي»، بقطعه خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ 1:11:89 دقيقة وبفارق 0.75 طول.

وتمكن ممثل البحرين «ساليوت ذا سولجر» لفيكتور ياس، بإشراف فوزي ناس، من الفوز ببطولة برج نهار في الشوط الرابع الذي جرى للخيول المهجنة من الفئة الثالثة «رملي» لمسافة 1600 متر، وقاد الفارس أدري دي فريز «ساليوت ذا سولجر» لتحقيق الفوز بهذه البطولة، بعدما انقض على المقدمة، قاطعاً مسافة الشوط في زمن بلغ 1:37:27 دقيقة وبفارق بلغ 5.5 طول.



سالم بن غدير: أفضل إعداد لكأس دبي العالمي

Advertisements



أعرب المدرب سالم بن غدير عن سعادته البالغة بتتويج «ماتر هورن» ببطولة آل مكتوم وحصوله على فرصة للمنافسة بكأس دبي العالمي المقرر 28 مارس المقبل.

وأكد ابن غدير أن «ماترهورن» أعطى مؤشراً إيجابياً قبل السباق، معرباً عن آماله بأن يواصل تألقه في كأس دبي العالمي، بعدما تمكن الجواد البالغ من العمر 5 سنوات من التأهل للبطولة الكبيرة.

وأضاف: «مشاركات السوبر ساترداي تمثل تجهيزاً وإعداداً رائعاً لأمسية كأس دبي العالمي ذلك اليوم الأغلى والسباق الأقوى والأهم ونتمنى أن تتواصل المسيرة الطيبة».

وبسؤاله حول ترشيح الفائز بلقب الجولة الثالثة من بطولة آل مكتوم للتحدي، للفوز بكأس دبي العالمي، كما حدث عام 2006 عندما تمكن «إليكتروكيوشنيست» من الجمع بين بطولتي آل مكتوم وكأس دبي العالمي، قال: «الأمور لا تخضع لأي حسابات مسبقة فلكل يوم ظروفه وليس شرطاً أن يحقق الفائز بلقب كأس مكتوم لقب كأس دبي العالمي».

وعن أداء «هيفي ميتال» المتوج، أمس الأول السبت، بلقب برج نهار، قال: «قدم أداءً ممتازاً، بشكل عام، هو جواد مخضرم وحقق انتصارات عديدة وأتمنى أن يواصل تألقه في بطولة جودلفين مايل».



أبلبي: «بارني روي» مرشح قوي لسباق دبي تيرف



قال المدرب شارلي أبلبي تعليقاً على فوز «بارني روي» ببطولة جبل حتا: «قبيل السباق، لم نشعر بأن المهمة ستكون سهلة إطلاقاً ظاهرياً بسبب خروجه من البوابة (12)، وتحدثت مع الفارس وليام بيوك، وقررنا أنه يتوجب عليه ترك «بارني روي» يركض في المؤخرة وننتظر حظنا، وبذل مجهوداً أكبر من اللازم بعض الشيء، وللإنصاف، نجح وليام في إبقاء الحصان حيث لزم، وتركه يتصرف بالطريقة الصحيحة في كافة مراحل السباق، وبمجرد أن انتظمت خطواته في المسار المستقيم، انطلق بعيداً، وفي النهاية رجحت كفة التميز».

وأضاف: «بارني روي» يحتاج دائماً لوتيرة قوية لأنه بطبعه متحمس للركض، وركض «سبوتيفاي» تبعا لقدراته وقدم أداء رائعاً، فيما قدمت «ماجيك ليلي» أداء جسوراً مرة أخرى، وسبق لها الفوز في بلانشين، وكيب فيردي والآن حلت بالمركز الثاني في جبل حتا، والأهم من ذلك، أن «بارني روي» كان الحصان الذي كنا نسعى لحجز بطاقة له في سباق دبي تيرف ج1، ويمكننا الآن أن نتطلع للمشاركة به في أمسية كأس دبي العالمي، وباعتقادي أنه يتوجب علينا التعرف إلى حالة «ماجيك ليلي» عقب السباق قبل النظر في تكليفها بالمشاركة في دبي تيرف، علماً أنها دخلت هذا السباق في أفضل حالة رأيناها فيها على الإطلاق.