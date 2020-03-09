شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي: مغمورون أداروا مبــاراة القمــــة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية رسالة إلى لجنة الحكام ورئيسها علي حمد داعياً إلى الاهتمام أكثر بمباريات دوري الأولى خاصة المصيرية منها، وذكر أن الحكم الذي أدار مباراة الفريق مع دبا الحصن ليس من الحكام المعروفين وأصحاب الخبرة، وكان يتوقع أن تسند هذه المواجهة بالذات إلى حكام من دوري الخليج العربي لأنها مصيرية للفريقين.
وأوضح: الحكم المساعد الثاني لم أشاهده من قبل في أي مباراة، صحيح أن الحكام لم يرتكبوا أخطاء مؤثرة لكن الاحتجاح المستمر من اللاعبين سببه شعورهم بأن الحكم ليست لديه خبرة ولا اسم كبير، والأمر الآخر أن الحكام لم يكونوا يحملون أجهزة التواصل بينهم، فنحن نشاهد دائماً هذه الأجهزة والسماعات لكن في هذه المباراة لم نشاهدها ولا أدري ما السبب، والسؤال كيف كان الحكم يتواصل مع مساعديه؟
وعن النتيجة ذكر الشامسي إنها ليست سيئة، مشيراً إلى أن الفريقين تقاسما السيطرة، وقال إن الحصول على نقطة من ملعب الحصن يعد نتيجة مرضية رغم أننا كنا نطمح للفوز.
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