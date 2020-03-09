«الصقور» يخسر بعد 120 يوماً.. والبطائــح المستفــيد الأكــبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

ألحق دبا الفجيرة أول خسارة بفريق الإمارات المتصدر في الجولة 16 لدوري الدرجة الأولى بعد 120 يوماً لم يعرف فيها «الصقور» الخسارة، فيما انتهت مباراة الحصن الوصيف والحمرية الرابع بالتعادل وتسببت النتيجة في إبعاد مدرب الحصن سليمان البلوشي من منصبه وتحويله إلى مشرف لقطاع المراحل السنية وتعيين المصري فتحي سليم بديلاً له.

وضرب البطائح بقوة، محققاً فوزاً كبيراً على الذيد بثلاثة أهداف وكان أكبر الفائزين في الجولة، وتقدم للمركز الثالث بفارق الأهداف عن الحمرية، وفاز مصفوت على العروبة، مؤكداً الأزمة التي يعانيها أبناء مربح، وكسب العربي التعاون 2-1 ليعود إلى سكة الفوز من جديد.

وفي اللقاء الأول، حقق دبا الفجيرة الفوز على منافسه الإمارات بهدفين نظيفين على ملعبه، وتأتي أهمية الانتصار من كونه أنعش آمال النواخذة في الصعود، حيث رفع الفريق رصيده إلى 25 نقطة بفارق 6 نقاط عن دبا الحصن الثاني.

وكانت الترشيحات قبل اللقاء تصب في مصلحة الصقور عطفاً على أفضليته ونتائجه الجيدة، قياساً بنتائج دبا الفجيرة الذي عرف كيف يتعامل مع المباراة وكيف يحقق هدفه منها، وهو كان بحاجة إلى هذا الانتصار بغض النظر عن تأثيره في صراع الصعود؛ لأنه لم يفز على منافسيه المباشرين.

وفي المقابل، فان الإمارات لم يتأثر بحسابات الصعود كثيراً، حيث توقف رصيده عند 36 نقطة بفارق 10 نقاط عن البطائح صاحب المركز الثالث.



الآمال قائمة



وانتهت مباراة دبا الحصن والحمرية بالتعادل السلبي، وهي نتيجة جيدة وسيئة في الوقت ذاته، فإذا نظرنا إليها من واقع أن الفريقين منافسان ويرغبان في الصعود وكانا بحاجة إلى الفوز ليدعما موقفهما فالنتيجة لم تخدمهما بالصورة التي كانا يأملانها، ولكن من جانب آخر كل طرف حصل على نقطة من منافس مباشر ولم يخسر أمامه.

ولم يستغل دبا الحصن فرصة إقامة المباراة على ملعبه ليبتعد عن الحمرية والبطائح ودبا أكثر، وهم منافسوه على البطاقة الثانية للصعود، لكن عذره في المقابل أنه واجه فريقاً قوياً ومرشحاً.

أما الحمرية فقد خسر أيضاً فرصة تقليص الفارق إلى نقطتين مع الحصن، مع وجود مباراة متبقية للفريق، ولم يثأر من خسارته في الدور الأول غير أنه عاد بنقطة من ملعب وصيف البطولة.

وحافظ الحمرية على حظوظه في الصعود لكنه مطالب بالفوز على دبا الفجيرة في الجولة المقبلة ليعزز حظوظه أكثر، وللعنابي 26 نقطة، فيما للحصن 31.

وكان فريق البطائح كسب الذيد بثلاثية نظيفة، وخدم فريق المدرب طارق السيد نفسه قبل أن يستفيد من تعادل الحصن والحمرية، ورفع البطائح رصيده إلى 26 نقطة، ومصير الفريق يبده، لاسيما أنه سيواجه اثنين من المرشحين للصعود هما الإمارات والحمرية، وإذا فاز عليهما سيكسب أكثر من ست نقاط، كما سيلعب أمام مسافي والعربي ومصفوت.

وبالمقابل فخسارة الذيد كانت متوقعة قياسياً بمستواه ونتائجه في البطولة، وبقي برصيد 14نقطة في المركز الثامن.

وحقق مصفوت الفوز الثاني توالياً على حساب العروبة بنتيجة كبيرة بثلاثة أهداف نظيفة، وكان الفريق فاز في الجولة الماضية على النواخذة، ليؤكد صحوته وعودته لسكة الفوز بنتيجتين جيدتين وقد رفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس، بينما خسر العروبة جولة أخرى وبذلك يكون تلقى الخسارة السابعة في البطولة، وتجمد عند 14نقطة في المركز التاسع.



فوز مهم

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بدوره حقق العربي فوزاً مهماً على حساب التعاون 2-1 في مباراة دخلها الطرفان لتحسين صورتهما في البطولة، وقفزت النتيجة برصيد العربي إلى 16 نقطة في المركز السابع، أما التعاون فالخسارة هي ال13 للفريق في الدوري، وهو يمتلك نقطتين في رصيده فقط.



الجولة 17



تقام ثلاث مباريات يوم الجمعة المقبل في افتتاح الجولة 17، حيث يلتقي العربي مع دبا الحصن، والذيد مع مصفوت، ومسافي مع البطائح، ويلعب السبت، الحمرية مع دبا الفجيرة، والإمارات مع مضيفه العروبة.



الترتيب



مازال فريق الإمارات يتصدر الترتيب برصيد 36 نقطة، ويأتي بعده دبا الحصن وله 31 نقطة، ثم البطائح في المركز الثالث وله 26 نقطة بفارق الأهداف عن الحمرية الرابع، ودبا الفجيرة الخامس وله 25 نقطة، ومصفوت السادس برصيد 22 نقطة، والعربي السابع وله 16 نقطة، والذيد الثامن وله 14نقطة بفارق الأهداف عن العروبة، ومسافي العاشر برصيد عشر نقاط، والتعاون في المركز الحادي عشر والأخير برصيد نقطتين.