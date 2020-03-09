شكرا لقرائتكم خبر عن فريقان للدراجات يغادران الدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات أن جميع الفحوص المخبرية التخصصية بشأن فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والتي أجريت لأعضاء فريقي «قروباما إم دي جي» و«كوفيدس» وطواقمهما الإدارية والفنية كانت سلبية. وأكدت سلامتهم وخلوهم من الفيروس والسماح لهم بمغادرة الدولة والعودة إلى فرنسا.

وقالت اللجنة في بيان لها: إنها لا تزال تتابع مع الجهات الصحية المعنية نتائج الفحوص النهائية لأعضاء الفريقين المتبقيين في الدولة للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الفيروس، ومن ثم السماح لهم بالمغادرة.وأعربت اللجنة العليا المنظمة عن شكرها وتقديرها لوزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي على الجهود كافة التي بذلت.

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