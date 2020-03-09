الظفرة كامل العدد أمام بني ياس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة استعادة فريقه للثلاثي البرازيلي دييجو جاردل الذي عانى وعكة صحية قبل مباراة الوصل في الجولة الماضية من دوري الخليج العربي، والأردني ياسين البخيت، وحمدان الزعابي في مباراة نصف نهائي كأس رئيس الدولة غداً الثلاثاء على استاد آل نهيان.

وشدد مدرب الظفرة على رغبة الفريق الكبيرة قي تكرار سيناريو النسخة الماضية والتأهل للنهائي الثاني في تاريخ النادي، مشيراً إلى أن فريقه سيقدم أكثر من 100% من مستواه لتحقيق هدفه.