شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مرشحين يتنافسون على عضوية رابطة «المحترفين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعقد في السادسة والنصف، مساء اليوم الاثنين، عمومية رابطة دوري المحترفين الإماراتية، في مقر نادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة أبوظبي؛ من أجل اختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد الذي سيكون برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي، وجمال المري نائباً، بعد فوزهما بالتزكية.

وستتولى الأندية ترشيح 3 أسماء من بين قائمة المرشحين التي تضم 5 أسماء، هم طارق علي الشبيبي (الجزيرة)، وحسن طالب (الوصل)، ومحمد اليماحي (اتحاد كلباء)، وناصر الظفري (عجمان)، وسعيد الكعبي (العين).

وسيقوم ممثلو الأندية ال 14 من المحترفين بالتصويت على هوية الثلاثي، الذين سينضمون إلى مجلس إدارة الرابطة، على أن يقوم رئيس الرابطة عبد الله الجنيبي باختيار عضوين لاحقاً بالتعيين، وفق ما ينص عليه النظام الجديد لانتخابات الرابطة.

وشهدت الساعات الأخيرة الكثير من الاتصالات والمفاوضات والتربيطات؛ من أجل تأمين نجاح المرشحين، حيث بدا وكأن كفة بعض المرشحين تبدو هي الأرجح للفوز، قياساً إلى ميزان القوة التي يتمتع بها المرشح أو ناديه، بما يمثل من ثقل على مستوى إمارته.

وتبدو كفة الثلاثي سعيد الكعبي (العين)، وحسن طالب (الوصل)، ومحمد اليماحي (اتحاد كلباء) هي الأرجح من أجل الفوز بالمقاعد الثلاثة، وفق ما تشير إليه بعض المصادر التي تسنّى لها الاطلاع على جزء من التربيطات والاتصالات التي شهدتها الأيام الأخيرة.

ولا تنفي تلك المصادر إمكانية حدوث بعض التغييرات قبل لحظات من بداية فتح صناديق الاقتراع، لاسيما مع تواجد مرشحين آخرين يمثلون فرقاً لها ثقلها وباعها في المحترفين، كمرشح الجزيرة طارق علي لاعب «فخر العاصمة» السابق والمحلل الحالي في قنوات دبي الرياضية، أو حتى مرشح عجمان ناصر الظفري المدير التنفيذي لشركة عجمان لكرة القدم.

تفاؤل وحذر

وقبل ساعات من بداية الاقتراع، ألمح مرشح نادي اتحاد كلباء محمد اليماحي أن العملية الانتخابية تبقى بها الكلمة الحسم لما ستسفر عنه صناديق الاقتراع.

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واعتبر اليماحي أن الترشح لعضوية الرابطة، يأتي استكمالاً للمهمات التي تولاها في الفترة السابقة، سواء في مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، أو على مستوى اتحاد الكرة؛ حيث شغل منصب رئيس لجنة الحكام، إلى جانب خبراته السابقة في العمل الإداري في اتحاد لعبة كرة اليد.

«خبرة وتجربة»، هكذا وصف اليماحي تجربته السابقة في العمل داخل جدران اتحاد الكرة في السنوات السابقة، بعدما عمل في مجلس المهندس مروان بن غليطة، قبل أن يتقدم الأخير باستقالته.

ولم يتوانَ اليماحي في التأكيد على أن التربيطات سيكون لها كلمة الحسم في تحديد هوية الفائز في الانتخابات اليوم، مشيداً بالوقت نفسه بفوز عبد الله الجنيبي بمنصب رئيس الرابطة، وجمال المري بمنصب نائب الرئيس، حيث سيكون لهما دور مؤثر قياساً إلى تجاربهما السابقة بالعمل في لجنة المحترفين.

وعبر اليماحي عن بالغ الشكر إلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، الذي وافق على أن يكون مرشح كلباء وأندية الإمارة الباسمة في انتخابات الرابطة، آملاً أن يكون الفوز حليفاً له في هذه المعركة الانتخابية.

تقرير الإنجازات

أصدرت رابطة المحترفين الإماراتية كتيباً تحت عنوان «تقرير الإنجازات 2016-2020».

تضمن الكتيب مسيرة رابطة المحترفين الإماراتية منذ تأسيسها في 2008، وافتتاحية بقلم عبدالله ناصر الجنيبي رئيس الرابطة سلط فيها الضوء على الإنجازات التي تحققت في الأربع سنوات الأخيرة، بدعم من القيادة الرشيدة، والدور المهم الذي لعبته أطراف منظومة الاحتراف من رابطة، اتحاد الإمارات لكرة القدم، أندية، شركاء، إعلام وجماهير.

كما يوضح تقرير الإنجازات ما تم تحقيقه في جميع المجالات، من خلال سبعة محاور شملت: المحور التجاري، الفني والاحتراف، التسويقي، التغطية الإعلامية والبث التلفزيوني، الخدمات الذكية، التراخيص والمشاريع التطويرية ثم التميز المؤسسي.