شكرا لقرائتكم خبر عن كواترو أول الصاعدين إلى الدرجة الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف

ضمن فريق كواترو صعوده لدوري الدرجة الأولى قبل جولتين من الختام، وذلك بعد فوزه على فريق سبورت سابورت 1-صفر ضمن منافسات الجولة 16 من البطولة ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب.

جاء تأهل كواترو بعد تعادل صاحب المركز الثاني الفلاح مع الحزم بدون أهداف ليصل رصيد الفلاح إلى 30 نقطة، بينما تعثر الموج وخسر بخماسية أمام يونايتد ليتراجع للمركز الرابع برصيد 26 نقطة.

يذكر أن لوائح دوري الدرجة الثانية تضمن تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني لدوري الدرجة الأولى بعد استيفاء المعايير والشروط الخاصة بمسابقة الدرجة الأولى.

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