مصير يوفانوفيتش بين الاستمرار والرحيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بانتظار صدور القرار الرسمي من «فيفا» حول مصير مباريات تصفيات كأس العالم 2022،ستتوجه الأنظار محلياً حول مصير المدير الفني لمنتخب الإمارات الوطني الصربي يوفانوفيتش.

وتولى الصربي يوفانوفيتش قيادة منتخبنا الوطني خلفاً للهولندي فان مارفيك بعد إقالة الأخير من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق.

ولم يتسن للمدرب الصربي الذي يرتبط بعقد مع اتحاد اللعبة حتى يونيو/‏‏ حزيران المقبل، من تولي تدريب منتخبنا في أي لقاء سواء كان رسمياً أو حتى ودياً حتى الآن، وإن أشرف على تجمع واحد لعدد محدد من اللاعبين في يناير/‏‏ كانون الثاني الماضي.

وفي ظل المؤشرات التي تشير إلى ترحيل مباريات التصفيات المونديالية والقارية خلال شهري مارس/‏‏ آذار الحالي ويونيو/‏‏ حزيران المقبلين إلى أكتوبر/‏‏ تشرين الأول ونوفمبر/‏‏ تشرين الثاني، سيكون المدرب الصربي قد تولى المهمة التدريبية دون أن يخوض أي استحقاق أو حتى مباراة رسمية واحدة مع منتخبنا.

Advertisements

وسيدرس القائمون على اتحاد اللعبة خلال الساعات القادمة، إمكانية إقامة تجمع للمنتخب داخلياً بعد إيقاف الدوري، مع إمكانية إقامة مباراة ودية مع المنتخب الطاجاكستاني إلا في حال اعتذر الأخير عن خوض اللقاء.

وسيكون مصير المدرب الصربي يوفانوفيتش (قيمة التعاقد معه مليون يورو لفترة 6 أشهر)، على أبرز جدول أعمال مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد الذي سيبصر النور يوم الخميس المقبل.

وسيحدد المجلس الجديد ولجنة المنتخبات الجديدة (يتوقع أن تؤول رئاستها إلى يوسف حسين السهلاوي)، مصير المدرب الصربي سواء بتمديد التعاقد معه وجهازه المعاون، أو اتخاذ القرار بالتخلي عنه بعد تأمين المدرب البديل الذي سيتولى قيادة دفة منتخبنا في السنوات المقبلة خاصة وأن التعاقد مع يوفانوفيتش جاء بناء على ظروف طارئة وتحت غطاء أنه المدرب الأنسب في الوقت الراهن وأن مدة المهمة لن تتجاوز 6 أشهر.

وقد يدخل المدرب الصربي «كتاب جينيس» للأرقام القياسية مع منتخبنا الوطني، باعتبار أنه قد يكون تولى المهمة وغادر دون أن يخوض أي اختبار أو حتى مباراة رسمية واحدة.

ويتوقع أن تكون الساعات المقبلة حاسمة، من أجل تحديد روزنامة النشاط المحلي، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية إقامة الجولة 20 خلال الأسبوع المقبل، قبل إيقاف النشاط بسبب «أيام الفيفا» خاصة مع ارتباط عدد من اللاعبين مع منتخباتهم الوطنية باستحقاقات ومباريات رسمية أو حتى ودية.