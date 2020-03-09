شكرا لقرائتكم خبر عن كورنادو يغيب أمام العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو
أكد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة أن «الملك» سيفقد جهود لاعبه البرازيلي إيجور كورنادو غداً الثلاثاء، في نصف نهائي الكأس أمام العين.
ويعاني إيجور من إصابة خفيفة، عبارة عن تمدد في العضلة، ويحتاج إلى راحة من أسبوع إلى عشرة أيام. ولم يشارك في التدريب الذي جرى أمس الأحد بحضورعيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد بن هندي رئيس مجلس الإدارة، ونائبه عبيد الشامسي، ومحسن مصبح وأعضاء الإدارة الشرقاوية.
كانت هذه تفاصيل خبر كورنادو يغيب أمام العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.