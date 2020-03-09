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كورنادو يغيب أمام العين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة أن «الملك» سيفقد جهود لاعبه البرازيلي إيجور كورنادو غداً الثلاثاء، في نصف نهائي الكأس أمام العين.

ويعاني إيجور من إصابة خفيفة، عبارة عن تمدد في العضلة، ويحتاج إلى راحة من أسبوع إلى عشرة أيام. ولم يشارك في التدريب الذي جرى أمس الأحد بحضورعيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد بن هندي رئيس مجلس الإدارة، ونائبه عبيد الشامسي، ومحسن مصبح وأعضاء الإدارة الشرقاوية.

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