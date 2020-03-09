نجـاح كبيـر لمهرجـان الشارقـة للجـواد العربـي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:أحمد مصطفى

أسدل الستار عن النسخة الحادية والعشرين من مهرجان الشارقة للجواد العربي، والذي أقيم على مدار ثلاثة أيام بنادي الشارقة للفروسية والسباق بمشاركة 254 جواداً مثلوا 8 دول.

واستطاع مربط دبي أن يسيطر على منافسات اليوم الختامي من خلال الأشواط الرئيسية للبطولة بعدما حصد ذهبيتين، وثلاث فضيات، فيما تألق مربط عجمان من خلال «ع ج تريم» بعد أن توج بذهب الأفراس.

شهد منافسات اليوم الختامي كل من الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، ومحمد التوحيدي مدير مربط دبي، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية، وقصي عبيد الله المدير العام لبطولة دبي الدولية للجواد العربي.

وفي تفاصيل النتائج للأشواط الرئيسية والختامية للبطولة، أحرز لقب المهور والكأس الذهبية «دي شخاط» لمربط دبي لينا، وذهبت الكأس الفضية إلى «باهر البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي فيما ذهبت الكأس البرونزية إلى «ديوك سنتونيو» لمربط عجمان.

وفي بطولة المهرات نالت «دي غرام» لمربط دبي للخيول العربية الكأس الذهبية فيما نالت «جميلة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي الكأس الفضية، وذهبت الكأس البرونزية إلى «أرسينا أو أس» لمربط عجمان.

وتوجت «ام دي اس هند» لقصي عبيد الله بلقب بطولة المهرات بعمر سنة لتنال الكأس الذهبية، فيما ذهبت الكأس الفضية ل«دي جوريه» لمربط دبي للخيول العربية، والكأس البرونزية ل«ع ج براقة» لمربط عجمان.

وفي بطولة الأفراس أحرز «ع ج تريم» لمربط عجمان الكأس الذهبية وذهبت الكأس الفضية إلى «دي سينية» لمربط دبي للخيول العربية، فيما ذهبت الكأس البرونزية إلى «جوري البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي.

وفي بطولة المهور بعمر سنة واحدة نال «ك أ نيشان» لخالد غانم مبارك العميري الكأس الذهبية، وذهبت الفضية إلى «دي سفار» لمربط دبي للخيول العربية، فيما ذهبت الكأس البرونزية إلى «أرجوان البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي.

وفي بطولة الفحول أهدى «ايدن سي» لعبد الوهاب سعيد السيد لقب الكأس الذهبية، فيما ذهبت الكأس الفضية إلى «مهادير الجمال» لإسطبلات الشراع، فيما ذهبت الكأس البرونزية إلى «أ.س. سراب» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي.

وعبر الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق عن سعادته للنجاح الذي حققه مهرجان الشارقة للجواد العربي في نسخته الحادية والعشرين مؤكداً أن هذا النجاح بفضل دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ولفت الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي إلى أن نادي الشارقة للفروسية يعمل دائماً على استقطاب أفضل الخيول للمشاركة في بطولاته المختلفة، خاصة مع التركيز على الإنتاج المحلي من أجل تشجيع الملاك من المواطنين.

من جانبه أعرب محمد التوحيدي المشرف العام لمربط دبي للخيول العربية عن سعادته بالنتائج الإيجابية التي تحققت في مهرجان الشارقة للجواد العربي، مؤكداً أن البطولة تعد من أقوى البطولات الدولية التي استقطبت أفضل خيول الجمال التي سجلت أو في الطريق لتسجيل ألقاب كبرى في البطولات العالمية داخل الإمارات وخارجها.

وقال: البطولة كانت جيدة وحماسية وبسطت صورة واضحة لمستوى الإنتاج المحلي للمرابط الوطنية التي تعتبر من أعلى مرابط العالم مقاماً.

وبالنسبة لمربط دبي فإحراز ذهبيتين وثلاث فضيات تعتبر حصيلة جيدة بالنظر إلى مستوى التنافس بين أجمل الخيول العربية.