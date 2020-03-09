شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يبتعد 8 نقاط في الصدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

واصل الهلال توسيع الفارق بينه وبين غريمه النصر في صدارة الدوري السعودي ليصبح 8 نقاط؛ بعد فوز الأول على ضيفه الاتفاق في ختام الجولة 21 بهدف دون مقابل، رافعاً رصيده إلى 50 نقطة، بينما سقط الثاني في فخ الخسارة أمام مضيفه الفيصلي بثلاثة أهداف لهدفين، ما جعل رصيد حامل اللقب يتجمد عند 42 نقطة.

يدين أزرق العاصمة بانتصاره للثعبان البيروفي كاريلو الذي خطف المباراة لمصلحة الهلال بهدف رأسي عند الدقيقة 17، ودخل النصر مباراته أمام مضيفه الفيصلي من دون هدافه عبدالرزاق حمدالله الذي غاب بسبب الأزمة القائمة بينه وبين إدارة النادي والمدرب روي فيتوريا، ليتعرض لخسارة تاريخية.

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