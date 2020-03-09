علي الكربي يحرز ثنائية الأسبوع 12 لدوري القفز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز الفارس علي الكربي ثنائية على صهوة الجواد «أوكسمول» من نادي الشارقة للفروسية، في منافسات الأسبوع الثاني عشر لدوري الإمارات لقفز الحواجز في نسخته التاسعة، الذي أقيم بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية لونجين، ودعم ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع نادي أبوظبي للفروسية، وخصص ضمن منافساته جائزة مالية تشجيعية لفرسان الإمارات، وهي الجائزة التي نجح الفارس علي الكربي في الظفر بها.

وجاء فوز الكربي الأول بزمن 28:41 ثانية، في منافسة المرحلتين للفرسان من فئة الناشئين وفرسان الفئة الأولى، على حواجز 135 سم، وبمشاركة 44 فارساً، وحاز شقيقه الفارس محمد الكربي المركز الثاني على صهوة الفرس «شانتال» من نادي الشارقة للفروسية، وذهب المركز الثالث للفارس محمد عمران العويس على صهوة الجواد «كرافيللي» من إسطبلات الشراع،

وأكمل الفارس علي الكربي الثنائية بصدارة الشوط الذي أقيم بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 135- 140 سم، وشارك فيه 39 فارساً وفارسة، وسجل الكربي مع الجواد «أوكسمول» بعد إكمال الجولة 68:16 ثانية، ونال المركز الثاني الفارس رمزي الدهامي على صهوة الفرس «مانولا» من نادي الحبتور للبولو والفروسية، ونال الفارس سالم خميس السويدي على صهوة الفرس «اسبريسو» من نادي الشارقة للفروسية المركز الثالث.

وأحرز الفارس أرحما سيف العواني على صهوة الفرس «كاسيانا» من نادي أبوظبي للفروسية المركز الأول في منافسة الفئة الثانية من مرحلتين على حواجز 115 120 سم، بمشاركة 30 فارساً، وسجل العواني في الثانية 25:72 ثانية.

وحاز الفارس ناصر خميس على صهوة الجواد «لورد ليكزس زد» من نادي تراث الإمارات المركز الأول في منافسة جولة واحدة مع تمايز لفرسان الفئة الثانية، وأقيمت منافستان للفرسان الناشئين، وللخيول عمر 5 6 سنوات، الأولى من جولة واحدة على 120125 سم، وفازت الفارسة أميليا موسيكا على صهوة الجواد «كينامون» من مركز الإمارات للفروسية، وفي الثانية حازت المركز الأول الفارسة سارة حسين الأرموطي على صهوة الجواد «إيكاروس»، وفي منافسة الناشئين بمواصفات المرحلتين شارك 17 فارساً وفارسة، حاز المركز الأول الفارس عبدالله أحمد الشرفا على صهوة الجواد «الكترون» من إسطبلات الشراع، وفي منافسة المرحلتين أحرز المركز الأول الفارس حمد الكربي على صهوة الفرس «جود لك» من نادي الشارقة للفروسية.