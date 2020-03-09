بايرن ميونيخ يحتفل بالذكرى الـ120 لتأسيسه بأفضل طريقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل بايرن ميونيخ، حامل اللقب والمتصدر، بالذكرى ال120 لتأسيسه بأفضل طريقة، وذلك من خلال الفوز على ضيفه وجاره أوغسبورغ 2-صفر، أمس الأحد، على «أليانز أرينا» في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

واحتفل النادي البافاري الذي تأسس في 1900، بهذه الذكرى من خلال ارتداء زي خاص باللونين الأبيض والعنابي، مماثلٍ لذلك الذي ارتداه حين توج بلقب الدوري للمرة الأولى موسم 1931-1932.

ولم يخيب لاعبو هانزي فليك ظن جماهيرهم في هذه الذكرى المهمة، وأضافوا فوزاً جديداً حتى وإن كان بصعوبة بالغة ضد فريق لم يفز على النادي البافاري منذ أن تغلب عليه في ميونيخ بنتيجة 1-صفر في 1995 في مباراة أكملها حينها بايرن بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 13 بعد طرد الحارس الإسباني بيبي رينا.

ويدين النادي البافاري بفوزه الرابع عشر، في مبارياته ال15 الأخيرة ضمن جميع المسابقات، إلى توماس مولر والبديل ليون غوريتسكا، اللذين سجلا الهدفين بغياب الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي للإصابة.