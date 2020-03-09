نجاح كبير لبطولة الإمارات لـ«الويك بورد» للتزلج ببحر الخان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت بكورنيش بحر الخان بالشارقة الجولة الثانية من بطولة الإمارات «للويك بورد» التي نظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بمشاركة كبيرة ضمت نجوم هذه الرياضة المثيرة والممتعة.

جرت المنافسات في فئتين، الفئة الأولى فئة المنافسات المفتوحة وأسفرت نتائجها عن فوز عمير سعيد المهيري بالمركز الأول، تلاه في المركز الثاني خالد مطر العلي، ثم راشد أحمد المهيري. أما الفئة الثانية وهي فئة المبتدئين فأسفرت نتائجها على فوز المتسابق أحمد بدر الهاشمي بالمركز الأول، تلاه سلطان محمد المرزوقي في المركز الثاني، وجاء سيف مطر العلي في المركز الثالث.

وتم تكريم الثلاثة الأوائل في كل فئة من قبل مسؤولي نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية هم: محمد الكمالي عضو مجلس إدارة النادي، وأحمد الحوسني المدير التنفيذي، كما شارك في التكريم سالم الرميثي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الذي تابع المنافسات ومشاركة لاعبي ناديه في الحدث، بجانب حضور مميز من قبل المشرفين والأطقم الفتية بأندية الرياضات البحرية بالدولة، ومسؤولي التنظيم بنادي الشارقة البحري.

وأشاد محمد الكمالي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بنجاح الحدث وحجم المشاركة به من قبل محبي رياضة التزلج على الماء المعروفة «بالويك بورد».

وقال: «رغم أنها بطولة من البطولات المائية الحديثة بالنسبة لنا كمجتمع إماراتي إلا أنها كانت مميزة ومثيرة وشدت انتباه الجميع ممن تابع المنافسات من كورنيش الخان بالشارقة».