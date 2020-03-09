مجاهد: الضغط العالي وراء فــوز دبــا الفجــيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أحمد مجاهد، مدرب فريق دبا الفجيرة، إن الفوز على الإمارات نتيجة جيدة سيكون لها تأثير إيجابي في الفريق، وذكر أن النواخذة لم يكونوا محظوظين في مباراة مصفوت التي كانوا فيها الطرف الأفضل وأهدروا عشرات الفرص.

وأوضح مجاهد: كنا بحاجة إلى هذا الانتصار بغض النظر عن وضعنا في البطولة، وكان على اللاعبين أن يبدوا ردة فعلهم في مواجهة الفريق المرشح الأول للصعود.

وذكر أن فريقه اعتمد على الضغط في وسط الملعب ولم يتح الفرصة للاعبي الإمارات ليتحكموا ويفرضوا أسلوبهم.

وعن وضع الفريق بعد هذه النتيجة قال: بالطبع وضعنا أفضل لكنا مازلنا بعيدين عن الحصن والإمارات، غير أننا لن نيأس كما قلت من قبل، وسنظل متمسكين بالأمل حتى النهاية.