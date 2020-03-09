«أب ساندي» تحلق بكأس زايد و«اريديس» بطلة الوثبة ستاليونز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلقت الفرس «أب تاون ساندي جيرل» لجون هيننجزجارد، بإشراف جلين روثويللر وقيادة جوس جارسيا، بلقب الجولة الأولى لكأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية الفئة الأولى، البالغة جائزته 50 ألف دولار، والذي أقيم أمس الأول السبت، على مضمار سام هيوستن الرملي بولاية تكساس الأمريكية، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، والذي يتضمن كأس زايد وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة ستاليونز.

واجتمع لكأس زايد البالغ طوله 1400 متر، 8 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، وجاء السباق مثيراً منذ البداية، قبل أن تنتزع «أب تاون ساندي جيرل» اللقب بإشراف جيرنستو توريز وقيادة ايرنستو فالديز، بعد منافسة قوية في خط النهاية، وسجلت زمناً قدره 1:33:53.

وفي سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 متر البالغ جائزته 11250 دولاراً الذي أقيم في الشوط الأول المخصص للأفراس والمهرات عمر 4 سنوات فما فوق، بمشاركة 6 خيول، نجحت في الظفر باللقب الفرس «اريديس» لكري رن انتربرايز، بإشراف فينيكا بينتلي، بقيادة ألبرتو بوساك.

وتصدر «اريديس» السباق منذ البداية قبل أن تنطلق بقوة في عمق المستقيم لتتفوق بفارق 4,75 طول على «المرشحة الأولى» «آر بي كينتيك» لروزبروك فارم مسجلة 1:35:13 دقيقة. وعقب ختام كل سباق قام سعيد مبارك المهيري القنصل العام للدولة في هيوستن، ولارا صوايا المديرة التنفيذية للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، بتتويج الفائزين.

وأكد سعيد مبارك المهيري القنصل العام للدولة في هيوستن، أن توجيهات القيادة الرشيدة دفعت الإمارات إلى الريادة، وأنها دائماً حريصة على تنظيم فعاليات مثمرة ومتنوعة، ومشاركات إيجابية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إن مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية من بين تلك الفعاليات التي تدعو إلى الفخر والإعزاز؛ لما يمثله من دور مؤثر في تعريف الشعب الأمريكي بثقافة وحضارة الإمارات واعتزازها بتراثها الأصيل.

وأكدت لارا صوايا أنه بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يقوم المهرجان بمنح سباقات كأس زايد وسلسلة سباقات الوثبة ستاليونز، أهمية كبرى، حيث إن هذه السباقات تساعد على توسيع قاعدة الخيول العربية الأصيلة، وتمهد لاتساع رقعة السباقات وترسيخ أرضيتها.