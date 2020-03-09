دوري 2020 إلى أين؟

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عصام هجو

* أشعل العميد النصراوي بطولة «دوري الخليج العربي»؛ بتعادله المثير مع شباب الأهلي المتصدر، ليتقلص الفارق بين «الفرسان» و«الزعيم» إلى 3 نقاط فقط، ما يعني أن فوز العين في مباراة قادمة، وخسارة الفرسان في أي مباراة قادمة؛ سيضعان قمة الدوري فوق صفيح ساخن.

* سيكون فريقا الجزيرة والوحدة صاحبي الكلمة المسموعة في المنافسة؛ باعتبارهما أخطر القادمين من الخلف كمهددين ومطاردين للمتصدر ووصيفه، إما بالتربع على الصدارة في يوم ما، وإما بالتأثير على المنافسة حسب نتائج الصدامات المباشرة بين هذه الفرق ال4.

* فرط الشارقة الذي يحتل المركز الخامس في الترتيب العام كثيراً في الآونة الأخيرة، وبغض النظر عن خسارته من كل من شباب الأهلي والظفرة والوحدة، وتعادله مع عجمان وبني ياس، فإذا كان «الملك» حقق الفوز فقط على حتا ذهاباً وإياباً، وعلى خورفكان لكان اليوم منفرداً بالصدارة برصيد 41 نقطة، أي بفارق نقطة عن شباب الأهلي.

* دوري الموسم الحالي أسهل كثيراً من التنافس في المواسم السابقة؛ لأن الفرق ال5 المنافسة على اللقب غير مستقرة في النتائج والمستويات، ولم يوفق أي فريق منها في المحافظة على الفوز خلال 4 أو 5 مباريات متتالية، مما أسهم في تعدد المتنافسين في جولة أخرى.

* ثمة أسئلة تطرح نفسها حول هذا المقام التنافسي الغريب الذي تشوبه المفارقات أو فلنقل بعض التناقضات، يا ترى ماذا في جعبة الجولات القادمة من مفاجآت؟ هل نستمتع بلعبة الكراسي الموسيقية؟ أم يحافظ شباب الأهلي والعين على الانفراد بالمنافسة حتى الجولة الأخيرة؟

* يستطيع الجزيرة أو الوحدة أو الشارقة تقديم مجهود ماراثوني في جولات الحصاد القادمة، وتحقيق الفوز في جميع المباريات المتبقية، وأي واحد منها يتسنى له ذلك سيكون هو بطل دوري الموسم المميز 2020.

* أين بيدرو كوندي من تشكيلة أروا بارينا في مباراة النصر؟ ولماذا أشرك ليوناردو بديلاً لكارتابيا كأحد أفضل المحترفين في الدوري؟

* حتى الآن يعد الإسباني نيغريدو هداف النصر المحترف الوحيد المؤثر في الدوري؛ من حيث صنع الفارق.

* عامل السن لا يؤثر في العطاء والرغبة في التميز، هذا ما أثبته صاحب أسرع هدف في نهائي «كأس الخليج العربي».

* ما شاهدناه من أخطاء تحكيمية جسيمة وفادحة لم يحدث في عهد ما قبل «الفار» فما الفائدة من التقنية الجديدة؟

* ماذا استفادت الأندية المتضررة من اعتراف رئيس لجنة الحكام بأن خطأ الحكم كان واضحاً ومؤثراً جداً؟!

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