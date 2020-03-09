مانشستـر.. حمـراء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز مانشستر يونايتد على ابن مدينته ومنافسه مانشستر سيتي 2-صفر أمس الأحد في لقاء ديربي ضمن الجولة ال29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل الفرنسي أنتوني مارسيال في الدقيقة 30 ، وسكوت مكتوميناي في الدقيقة ال 96 هدفي المباراة.

وكان اليونايتد فاز ذهاباً 2-صفر، ليحقق الانتصار ذهاباً وإياباً ويصبغ مدينة مانشستر بالأحمر لأول مرة منذ سنوات طويلة، كان فيها «القمر السماوي» هو المسيطر.

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ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس، مقابل 57 لسيتي الثاني.

من جهته، حقق تشيلسي الرابع فوزاً مهماً واكتسح ضيفه إيفرتون برباعية نظيفة في ظل الصراع الشرس على آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ورفع النادي اللندني رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع متقدماً بفارق ثلاث نقاط عن اليونايتد.

وتناوب كل من مايسون ماونت (14)، الإسباني بيدرو (21)، البرازيلي ويليان (51) والفرنسي اوليفيه جيرو (53) على تسجيل أهداف تشيلسي الذي عوض تعادله المخيب (2-2) مع بورنموث في المرحلة السابقة.