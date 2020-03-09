شكرا لقرائتكم خبر عن إلى فهد مسعود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

عبدالله عبدالرحمن

بقدر ما أحزنني ما ألمَّ بكَ، مع إيماننا الكامل بأمر الله، بقدر ما أسعدني (أنا الأهلاوي) ذلكم الكم الهائل من الحب الذي يكنّه لك البعيد قبل القريب، الرياضي وغير الرياضي.. وبعيداً عن الانتماءات الرياضية، فثمّة أخ يدعو لك.. وآخر يلهج لسانه بالابتهال إلى المولى عز وجل كي يعود لنا «فهدنا الغالي» أقوى.. كلهم يرجون لك التماثل للشفاء عاجلاً غير آجل - إن شاء الله.. وأستميحك عذراً «فهدنا الغالي»، أن أستعرض هنا جوانب سريعة من مسيرةٍ لك مُزهرة، وسيرة رياضية بلا شك نَضرة.. حتى يزداد الحبيبُ لك حباً، والبعيدُ - الذي لا يعرفك - قُرْباً..

ألم تكن يوماً يا فهدُ من أبناء أكاديمية نادي الوحدة، والتي ابتكرها وكان يتعهّدها بجُهد العناية وبعرق الرعاية الشيخ سعيد بن زايد - حفظه الله.. وكنت أنت وثُلة من الموهوبين نواة للعنابي الذي تَسنّم البطولات يوماً، وبجدارة تسيّدها، ولا يزال رقماً صعباً فيها.. ألم تكونوا من زمن الرعيل الأول من نجوم الدورة الدولية للناشئين، والتي أسسها أيضاً الشيخ سعيد؟

ألم تكن يا فهدُ ذات يومٍ راجمة الصواريخ الوحداوية التي تطلق قذائفها على حراس المرمى؟

ألم تكن يا فهدُ أولَ المحترفين خارج الحدود.. احترافاً حقيقياً لا «بوضيافياً».. فكنتَ خير سفير لبلدك.. ولحِقتك الإشادات وطاردتك الثناءات من كل حَدَب وصوب في الإمارات والخليج؟

ألم تكن يا فهدُ، تحتفل طرِباً وتحتفي فرِحاً مع جماهير وطنك، بُعيدَ فوزنا في دورة الخليج الثامنة عشرة، وكنت أنت أحد صُنّاعه ومهندسيه في الملعب؟

ألم تكن يا فهدُ ذلك المتحدث اللبق والمُحاور الذكي التي لا تعوزه الكلمة، ولا يفتقر إلى العبارة الجميلة مع الإعلام في جل اللقاءات معهم؟

كم زادت فرحة الجمهور «فهدنا الغالي» عندما علموا أنك نمت ليلة هانئة سعيدة بعد فوز أصحاب السعادة على «شرطة» العراق في الآسيوية.. ويقيني أنه لو علم «سمعة وإخوته» أنك من المتابعين وأنك ستكون من المسرورين، لزادوا من جرعات الإصرار ومنسوب العزيمة.

فهدنا الغالي.. اعلم أن ألمك ألمُنا.. نشعرُ به وأنت تتحدث إلينا كل مرة.. وهذا يزيد إصرار محبيك بتكثيف الدعاء لك بالشفاء الكامل.

وفي الختام أقول لك.. يا فهدنا الغالي، أنت تعرف أن أفضل ما يتركه الإنسان الأثر الجميل أو البصمة المؤثرة أينما تواجد.. وأنت وإن تركت ما يسر ويبهج فيما سبق، فنحن نطمع أن تعود إلينا بعون ربنا؛ لترسم السعادة من جديد لكل من هم حولك في ناديك وبلدك.. والله نسأل أن يلبسك المولى دِثار الصحة وثياب العافية مع طول عُمرٍ وحُسنِ عمل بإذن الله.

همسة:

«أَحَبُ الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سرورٌ تُدخِلُه على مسلمٍ».