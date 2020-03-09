سانغاهور يدعم «السماوي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

شهد السنغالي أندريه سانغاهور هداف بني ياس السابق تدريب «السماوي»، استعداداً لمواجهة الظفرة في المباراة المهمة التي تجمعهما غداً في نصف نهائي الكأس.

وحرص هداف السماوي السابق على دعم اللاعبين ومؤازرتهم، قبل المباراة المهمة التي يسعى فيها بني ياس إلى التأهل لنهائي البطولة للمرة الثالثة في تاريخه.

وسبق لسانغاهور تمثيل بني ياس ما بين 2010 و2013، وسجل 52 هدفاً.