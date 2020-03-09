يأبى من أبى

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 09/03/2020

حسان العبيدلي منهو اللي جاب كاس الآسيويّه؟ ذلك المجد الحقيقي والنبا

ذاك هوه العالمي.. والاّ البقيّه حاولوا.. واغلب مراكضهم هَبَا

العالمي: يللى يجيب العالميه شاء من شاءَ ويأبى من أبى [email protected]

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