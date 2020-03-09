شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مسميات اتحاد وناديين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب
أصدر عبدالرحمن بن محمد العويس، رئيس الهيئة العامة للرياضة، 3 قرارات بشأن تعديل مسميات بعض المؤسسات الرياضية بالدولة، الأول يخص تعديل مسمى نادي العين للثقافة والشطرنج، إلى نادي العين للرياضة الذهنية، والثاني بتعديل مسمى نادي أبوظبي للثقافة والشطرنج، إلى نادي أبوظبي للثقافة والشطرنج والألعاب الذهنية، كما نص القرار الثالث على تعديل مسمى اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية إلى اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية.
وعممت الهيئة على الاتحادات بشأن عقد جميع الاجتماعات المفتوحة للفترة القادمة لمجلس التعاون الخليجي بمقر الأمانة العامة في الرياض، وبرئاسة دولة الإمارات.
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