أبوظبي البحري يعلق كل الأنشطة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية تعليق كل الأحداث الرياضية التي كان من المقرر أن تقام خلال الفترة الحالية حتى إشعار آخر، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية الصحية لحكومة الإمارات من أجل تفادي أي تجمعات رياضية من أفراد المجتمع ضماناً لمنع وجود أي فرصة لانتشار فيروس كورونا.

وأكد سالم الرميثي مدير عام النادي أن التعليق يتماشى مع الاحترازات الصحية في الدولة. وأوضح: «تم تعليق أكثر من 5 بطولات بحرية، ثنتان منهما دوليتان، وذلك من أجل أن تتماشى قراراتنا في النادي البحري مع كل ما يصب في مصلحة الوطن».