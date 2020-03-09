اخبار الرياضه

أبوظبي البحري يعلق كل الأنشطة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي البحري يعلق كل الأنشطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية تعليق كل الأحداث التي كان من المقرر أن تقام خلال الفترة الحالية حتى إشعار آخر، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية الصحية لحكومة الإمارات من أجل تفادي أي تجمعات رياضية من أفراد المجتمع ضماناً لمنع وجود أي فرصة لانتشار فيروس كورونا.
وأكد سالم الرميثي مدير عام النادي أن التعليق يتماشى مع الاحترازات الصحية في الدولة. وأوضح: «تم تعليق أكثر من 5 بطولات بحرية، ثنتان منهما دوليتان، وذلك من أجل أن تتماشى قراراتنا في النادي البحري مع كل ما يصب في مصلحة الوطن».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبوظبي البحري يعلق كل الأنشطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا