

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيس جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية في دورتها الثالثة بهدف تشجيع روح الرياضة والانتماء وسط الأسر الإماراتية، والحث المستمر على المشاركة في شتى مجالات الرياضة، وتحقيق الإنجازات، وإبراز هذه الجهود من خلال التنافس على الفوز بمختلف فئات الجائزة.

وقرر مجلس الشارقة الرياضي تشكيل مجلس أمناء الجائزة برئاسة عيسى هلال الحزامي وعضوية كل من ندى عسكر النقبي الأمينة العامة للجائزة، وخولة جاسم السركال، وحنان محمد المحمود، والدكتور صلاح طاهر الحاج، ونجلاء عبدالله الشامسي، ومحمد علي بن حماد الحمادي.

ويختص عمل المجلس بالإشراف على أعمال الجائزة، ووضع اللوائح الفنية لمعايير وفئات المشاركة ونظم ومعايير التحكيم، ورفع النتائج لرئيس الجائزة للاعتماد، إضافة إلى رفع تقرير عن الجائزة.

وأوضح الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أن جائزة الشارقة للأسرة الرياضية تتواصل في دورتها الثالثة للإسهام في بناء مجتمع يقوم على روح الولاء والانتماء، وتشجيعاً على ممارسة الرياضة وتعزيز دور الرياضة في حياة الأسر، وإبراز أثرها، وكذلك تعزيز الهوية الوطنية.

وقال: إن لهذه الجائزة دوافع ومحفزات كبيرة للأسر لتشجيعهم على الرياضة، إيماناً بدورها في اكتشاف المواهب وصناعة الأبطال الرياضيين، وإبراز نماذج يحتذى بها، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم، كما أنها تفتح باب التنافس للأسر، ليكون من بينها رياضي مميز وصاحب إنجازات، وتشجيعاً أيضاً للانخراط في المجال الرياضي. وأوضح عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس أمناء الجائزة: «اختارت الشارقة أن تبني منظومة عمل متكاملة لتحقيق مشروعها الحضاري، لم تتوقف الجهود منذ أكثر من أربعة عقود حتى اليوم عن الاستثمار في الإنسان».

وأضاف: «مضى العمل على هذه المبادرة بمختلف المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والرياضية، وظل الإنسان هو المحرك الأول والأخير لكل هذه الجهود، ونحن في مجلس الشارقة الرياضي نحرص من خلال هذه الجائزة على استهداف الأسرة، النواة الأولى للمجتمع، لنستقطب من خلالها جميع أفراد المجتمع».