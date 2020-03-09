«إيقاف وفتح المزيد من التحقيقات»..كاف يصدم "الرجاء المغربي" قبل موقعة "الزمالك"

أعلنت "لجنة الانضباط" بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ,أمس الأحد، إيقاف "إلياس الحداد" لاعب الرجاء البيضاوي ، مؤقتا، وفتح المزيد من التحقيقات في واقعة مواجهة لاعبي الرجاء وجماهير مازيمبي قبل مباراة الفريقين، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وقال "الكاف" في بيان عبر صفحته الرسمية أمس :

اجتمعت لجنة CAF للانضباط يوم الأحد الموافق 8 مارس 2020 بالقاهرة، لمناقشة واقعة مواجهة مباراة إياب ربع نهائي دوري الأبطال بين مازيمبي والرجاء التي أقيمت يوم السبت (7 مارس 2020) في لوبومباشي.

حقائق الواقعة

قبل بداية المباراة، كانت هناك مواجهة بين بعض لاعبي الرجاء وجماهير مازيمبي .

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قررت لجنة CAF للانضباط ما يلي:

·فتح المزيد من التحقيق في الواقعة. يطلب من مسئولي الرجاء إرسال تقريرهم عن الواقعة التي حدثت خلال المباراة المذكورة بحلول يوم 15 مارس 2020 على أقصى تقدير.

· إيقاف "إلياس الحداد" لاعب الرجاء المغربي بشكل مؤقت لحين مثوله أمام لجنة الانضباط لجلسة استماع رسمية.

جدير بالذكر كان الرجاء المغربي قد تخطي فريق مازيمبي الكنغولي,ليواجه الزمالك في شهر مايو المقبل بنصف نهائي أبطال إفريقيا، ،وتأهل الزمالك على حساب الترجي.