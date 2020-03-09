شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية في ربع نهائي كأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الأثنين، مواجهات قوية في إطار دور الـ 8 بكأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2019 / 2020 على صعيد 4 مواجهات .

تشهد لقاءات دور الـ 8 مواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلى و الزهور مع المعادى و البنك الأهلى مع الزمالك و طلائع الجيش مع الأوليمبى .

بينما يقام دور قبل النهائي يوم 21 أبريل القادم وفقا لما أعنته لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم بينما يقام النهائي في اليوم التالى الموافق 22 أبريل من الشهر نفسه .

كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد عن تقديم موعد لقاء قمة دورى المحترفين بين الأهلى و الزمالك في الجولة الأخيرة 24 ساعة ليقام يوم 24 مارس الجارى بدلا من 25 .

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و قال عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد أن هذا التقديم يأتي في ظل انشغال صالة السادس من أكتوبر ببطولة دولية بدءا من يوم 25 مما تسبب في تقديم اللقاء و الجولة بالكامل لتقام جميع مباريات الجولة الأخيرة في نفس اليوم .

يذكر أن هذه الجولة كان محددا لها يوم 19 مارس إلا أنه تم تأجيلها إلى يوم 25 لتجمع المنتخب الأول للإستعداد إلى أولمبياد طوكيو 2020 قبل أن يتم تغيير الموعد مرة أخرى للإستقرار على إقامتها يوم 24 مارس الحالى .

وتشهد الجولة الأخيرة لقاءات قوية بخلاف مباراة الأهلى والزمالك ، بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى و سبورتنج مع سموحة و هليوبوليس مع البنك الأهلى .

وقامت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم بتأجيل لقائى الزمالك مع سبورتنج و الأهلى مع طلائع الجيش فى الجولة السادسة بالمرحلة الثانية بدورى المحترفين 24 ساعة لتقام يوم الجمعة القادم بدلا من الخميس للبث التليفزيونى .