شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: لا أشجع الزمالك وللأسف كل ما أتفرج عليه بيكسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد بلال، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إنه لم ولن يشجع نادي الزمالك في جميع البطولات المحلية والقارية، وإن انتماؤه للأهلي فقط. وقال بلال في تصريحات تلفزيوينة قائلا: "أنا أهلاوي وانتمائي له فقط، ولا اشجع الزمالك نهائيا، بس للأسف وشي حلو عليه، وكل ما أتفرج عليه بيكسب". يشار إلى أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غادرت جنوب أفريقيا في بداية رحلة العودة للقاهرة بعد خوض مباراة صن داونز ببطولة أفريقيا. وبدأ بعثة الأهلي رحلة العودة في السابعة مساء حيث استقلت حافلة من بريتوريا الي جوهانسبرج في رحلة استغرقت قرابة الساعة ثم تستقل طائرة التى أقلعت منذ قليل لتصل القاهرة في الخامسة الا ربع فجرا. Advertisements تدريبات منفردة للشناوي ومعلول في مران الاهلي بجنوب أفريقيا. وكان الأهلي قد تعادل أمس مع صن داونز في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، ليضرب موعدا مع الوداد المغربي في نصف النهائي، بعد الفوز بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب بالقاهرة. قال محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة صن داونز الأخيرة، التي أقيمت السبت الماضي على استاد لوكاس موريبي، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، شهدت حالة من التركيز الشديد والاستعداد القوي على المستويين النفسي والفني، وهو ما انعكس على أداء اللاعبين داخل الملعب وعلى النتيجة وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي. وأضاف حارس الأهلي: «انتظرنا مواجهة صن داونز على ملعبه في بريتوريا، خاصة بعد الخسارة أمامه في النسخة الماضية من دوري الأبطال، في مباراة نعتبرها جميعًا للنسيان، بعد أن شهدت حالة من عدم التوفيق غير العادية، وهو ما جعل من مواجهة السبت الماضي تحديًا خاصًّا لكل لاعب، وسط حسابات مختلفة، ووفقًا لظروف هذه المباراة التي تم الترتيب لها بشكل جيد على المستوى الإداري بالسفر إلى جنوب إفريقيا مبكرًا، والتعود على الأجواء وتلافي بعض الأشياء التي حدثت الموسم الماضي».

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