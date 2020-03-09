شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور : الـ"VAR " أول خطوات الاستغناء عن الحكام الأجانب في مباريات القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن تقنية الفيديو ستكون أول الخطوات للاستغناء عن الحكام الأجانب في لقاءات القمة بين الأهلي والزمالك.

وأوضح جمال الغندور في تصريحات تلفزيوينة قائلا " تقنية الفيديو ستكون أول خطوات عدم أستقدام حكام أجانب في لقاءات القمة بين الاهلى و الزمالك " .

وأشار جمال الغندور أن جميع محادثات الحكام مسجلة في المباريات مثل الصندوق الأسود في الطائرة قائلا "تقنية الفيديو لا يستخدم كاميرات خاصة ويعتمد على كاميرات البث التلفزيوني الموزعة بطريقة معينة" .

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كشف رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن نتائج تعطل تقنية الفيديو في مباريات الدوري المصري قائلا "لو تعطل ال var سيقوم الحكم بإبلاغ الفريقين وتستكمل المباراة بشكل طبيعي" .

وأضاف جمال الغندور أن جميع الحكام الدوليين حصلوا على رخصة ال var عدا محمود البنا وأمين عمر .