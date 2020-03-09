شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفق مع هليوبوليس على انضمام محسن رمضان لاعب اليد بداية من الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو النادى الأهلى مع نادى هليوبوليس على انضمام لاعب اليد محسن رمضان إلى صفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد .

كشف مصدر بالنادي الأهلى على إنهاء كافة الاتفاقات مع هليوبوليس ويتبقى توقيع اللاعب فور انتهاء إعارته لنادى مضر السعودي ، حيث لا يزال يتبقى فى عقد اللاعب موسم مع هليوبوليس .

كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد عن تقديم موعد لقاء قمة دورى المحترفين بين الأهلى و الزمالك في الجولة الأخيرة 24 ساعة ليقام يوم 24 مارس الجارى بدلا من 25 .

و قال عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد أن هذا التقديم يأتي في ظل انشغال صالة السادس من أكتوبر ببطولة دولية بدءا من يوم 25 مما تسبب في تقديم اللقاء و الجولة بالكامل لتقام جميع مباريات الجولة الأخيرة في نفس اليوم .

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يذكر أن هذه الجولة كان محددا لها يوم 19 مارس إلا أنه تم تأجيلها إلى يوم 25 لتجمع المنتخب الأول للإستعداد إلى أولمبياد طوكيو 2020 قبل أن يتم تغيير الموعد مرة أخرى للإستقرار على إقامتها يوم 24 مارس الحالى .

وتشهد الجولة الأخيرة لقاءات قوية بخلاف مباراة الأهلى والزمالك ، بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى و سبورتنج مع سموحة و هليوبوليس مع البنك الأهلى .

وقامت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم بتأجيل لقائى الزمالك مع سبورتنج و الأهلى مع طلائع الجيش فى الجولة السادسة بالمرحلة الثانية بدورى المحترفين 24 ساعة لتقام يوم الجمعة القادم بدلا من الخميس للبث التليفزيونى .

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية. ، حث أنه يتصدر حتى الأن المسابقة برصيد 34 نقطة يليه الأهلى برصيد 32 نقطة .