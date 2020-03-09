شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفقد كريم نيدفيد حتى نهاية الموسم بعد تجدد إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتهى الموسم الكروي لكريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بسبب تجدد إصابته في الركبة رغم قيده في قائمة الفريق المحلية و سيغيب لمدة لن تقل عن شهرين بعد عودة آلام الإصابة في الركبة.

ومن المقرر أن يتوجه كريم نيدفيد الى ألمانيا من جديد لتحديد مصيره من الخضوع لجراحة جديدة أو الاكتفاء بتنفيذ برنامج تأهيلي جديد عقب الراحة التامة التي منحها الطبيب الألماني لمدة شهر .

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جنوب أفريقيا في بداية رحلة العودة للقاهرة بعد خوض مباراة صن داونز ببطولة أفريقيا.

وبدأ بعثة الأهلي رحلة العودة في السابعة مساء حيث استقلت حافلة من بريتوريا الي جوهانسبرج في رحلة استغرقت قرابة الساعة ثم تستقل طائرة التى أقلعت منذ قليل لتصل القاهرة في الخامسة الا ربع فجرا.

تدريبات منفردة للشناوي ومعلول في مران الاهلي بجنوب أفريقيا.

Advertisements

وكان الأهلي قد تعادل أمس مع صن داونز في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، ليضرب موعدا مع الوداد المغربي في نصف النهائي، بعد الفوز بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب بالقاهرة.