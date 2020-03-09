شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد يحاضر لاعبى طنطا استعدادا لتطبيق الـ " VAR " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام وجيه أحمد نائب رئيس لجنة الحكام بالأتحاد المصري لكرة القدم بالتوجه الى نادي طنطا اليوم من أجل عمل محاضرة تثقيفية للجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ، عن تقنية الفار وشهدت المحاضرة تواجد جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري وشرح علي شاشة في قاعة المؤتمرات داخل نادي طنطا.

قررت لجنة المسابقات بالأتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة طنطا ضد وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء القادم لتقام في تمام السابعة والنصف مساءا بدلا من الثانية والنظف ظهرا .

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وقام مسئولى نادى طنطا بتوفير بعض المعدات الخاصة للتصوير لمساعدة تقنية الفيديو خلال المباريات المرحلة المقبلة عقب تطبيق الـ" VAR " فى بطولة الدورى المصرى .

أعلن مسئولو نادي طنطا برئاسة فايز عريبي جاهزية النادي لتطبيق تقنية الـvar ، بعد زيارة مسئولين من اتحاد الكرة اليوم وقامو بعمل المعاينات تمهيداً لتطبيق تقنية حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة لفريق طنطا على ملعبه.