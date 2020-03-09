شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة: مواجهة الأهلى والزمالك الأفريقية على ستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مواجهة الاهلى و الزمالك في نصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا سوف تقام على ستاد القاهرة الدولى .

وأوضح أشرف صبحى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " ON TIME SPORT " أنه يعمل على تأجيل زراعة أرضية ستاد القاهرة لاستضافة مباراتي الأهلي والزمالك بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا " .

وأشار أشرف صبحي أنه لا يوجد داعي لتأجيل النشاط الرياضي في مصر واللعب بدون جمهور بسبب فيروس كورونا ويوجد أتصالات بشكب يومى مع المسئولين لمتابعة مستجدات أنتشار المرض .

Advertisements

ويلعب الرجاء المغربى مع الزمالك فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أحد أيام 1 أو 2 مايو المقبل، فيما تقام مباراة الإياب فى 8 أو 9 من الشهر نفسه فى القاهرة ، فيما يحل الأهلى ضيفاً أولاً على الوداد أحد يومى 1 أو 2 مايو، على أن تقام مباراة الإياب 8 أو 9 من الشهر نفسه، وتأهل الوداد المغربى لمواجهة الأهلى فى نصف النهائى بعد خسارته بهدف نظيف أمام النجم الساحلى فى تونس ليصعد بنتيجة اللقاءين "2/1".

أكد مسئولو استاد القاهرة أنه سيتم تأجيل طرح البذور الصيفية الخاصة بأرضية استاد القاهرة لموعد يحدد فيما بعد ، من أجل استضافة الاستاد لمباراتي الأهلي والزمالك أمام الرجاء و الوداد بالبطولة الأفريقية.

وكان الأهلى قد صعد إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد التعادل مع صن داونز الجنوب أفريقى بهدف لكل فريق، وحسم المارد الأحمر بطاقة التأهل بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 3-1.

ولحق الرجاء المغربى بالزمالك فى نصف النهائى بعد الخسارة من مازيمبى بهدف وحيد، بعدما حقق الفوز ذهاباً بهدفين دون رد، وكان الزمالك تأهل بعد الفوز على الترجى التونسى فى مجموع المباراتين بنتيجة 3/2