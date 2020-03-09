شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة كأس مصر للسباحة القصيرة الثلاثاء القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

- مراحل 11 - 14 خلال الفترة من 10 حتي 15 مارس 2020.

- مراحل 12 - 13 خلال الفترة من17 حتي 22 مارس 2020.

- مراحل 15 - 16 - 17 خلال الفترة من 24 حتي 29 مارس 2020.

- مراحل 18 - 19 خلال الفترة من 5 حتي 10 أبريل 2020.

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وكات الاتحاد المصري للسباحة، قد أعلن تأجيل بطولة كأس مصر، نظرًا لإقامة بطولة إفريقيا للناشئين لمنطقة شمال إفريقيا لمراحل 14، 15، 16، 17 عامًا خلال الفترة من 1-4 أبريل 2020.

ووضعت اللجنة المنظمة لبطولة «كأس مصر» موعدًا لإقامة البطولة منذ أسابيع، وبعد تحديد موعد إقامة البطولة الإفريقية وقررت اللجنة تأجيل موعد بطولة كأس مصر للسباحة؛ حفاظًا على ناشئي مصر المشاركين في البطولات الدولية.

وتقرر تعديل مواعيد بطولة كأس مصر حتى تتاح الفرصة لعناصر منتخب الناشئين المشاركة مع أنديتهم فيها.