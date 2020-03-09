تصريحات الأحد|غزال يوضح سبب عدم انضمامه للزمالك..وماذا قال عضو الوداد عن لقاء الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأحد 8 مارس 2020.

وزير الرياضة: نتفاوض لتأجيل صيانة استاد القاهرة.. ونريد استضافته لمباراتي الأهلي والزمالك

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أن الوزارة تتفاوض حاليًا مع الشركة الإنجليزية المسؤولة عن صيانة استاد القاهرة لتأجيل زراعة البذور الصيفية.

"نريد مواجهتهم بلاعبنا برقم 1".. ماذا قال عضو الوداد عن لقاء الأهلي؟

كشف محمد طلال عضو مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي، أن مواجهة فريقه للأهلي يُعد نهائي قبل الأوان.

غزال يوضح سبب عدم انضمامه للزمالك وتأثير كورونا

أكد علي غزال لاعب لاريسا اليوناني، أن جلسة ودية جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مطلع الموسم الحالي، للانضمام للفريق الأبيض.

بعد إلغاء ودية الإمارات..غريب: البرازيل رحبت بمواجهتنا في أي مكان

أكد شوقي غريب المدير الفني المصري للمنتخب الأوليمبي، أن الاتحاد البرازيلي وجه خطابًا للاتحاد المصري من أجل مواجهتنا رسميًا استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020.

Advertisements

الشناوي يرد.. هل يرحل عن الأهلي بعد نهاية الموسم؟

رفض محمد الشناوي حارس مرمى فريق النادي الأهلي، الحديث عن العروض وموقفه من الرحيل عن القلعة الحمراء، مشددًا أن تلقى عروضًا مع بداية الموسم الجاري.

مدرب بيراميدز يوضح: لماذا دفع بالبدلاء أمام زاناكو بالكونفدرالية؟

هنأ الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز، منافسه زاناكو على الفوز والروح التي لعب الفريق بها.

الأهلي: معلول يعاني من الإجهاد.. و"ارتشاح" في قدم جيرالدو

كشف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي تحت قيادة خالد محمود، موقف الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد صنداونز الجنوب أفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مساعد فايلر: خضنا مباراة صنداونز بفكر مختلف.. ونكرر سلاحنا مع أندرلخت

أكد ديفيد سيزا، المدرب العام للأهلي، إن الجهاز الفني حقق هدفه في مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي، مشيرًا إلى أنه درس مع المدير الفني السويسري رينيه فايلر الكرة المصرية والإفريقية جيدا قبل تولي مسؤولية تدريب الفريق الأحمر مع انطلاق الموسم الجاري (2019-20).

عبدالحفيظ: إصابات الأهلي بسيطة.. ورمضان صبحي اقترب من العودة

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي الإصابات التي ضربت الفريق بعد مواجهة صنداونز الجنوب أفريقي.