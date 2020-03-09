النشرة الرياضية.. 4 محترفين لمباراتي توجو.. والمصري يودع الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 8 مارس 2020.

رسميًا.. مواجهة الإسماعيلي والرجاء بالبطولة العربية بدون جمهور بسبب "كورونا"

اصدر الاتحاد العربي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد ، قرارا بإقامة مباريات الدور قبل النهائي من كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية" بدون حضور جماهيري.

تقرير.. استبعاد استثنائي.. النني خارج قائمة منتخب مصر

أعلن الجهار الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل خلال شهر مارس الجاري، والتي شهدت غياب لاعب الوسط محمد النني المحترف في صفوف باشكتاش التركي، المنضم إليه على سبيل الإعارة من نادي آرسنال الإنجليزي في أغسطس 2019.

البدري يضم 4 محترفين لمباراتي توجو في تصفيات أمم أفريقيا

أعلن الجهار الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل

دفعة معنوية للوداد قبل مواجهة الأهلي

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ذكرت تقارير صحفية مغربية أن نادي الوداد البيضاوي المغربي، تلقى دفعة معونية قبل مباراته أمام الأهلي في إطار إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

إيقاف لاعب الرجاء قبل مواجهة الزمالك بدوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الأحد، ايقاف الياس حداد، لاعب الرجاء المغربي إلى أجل غير مسمى.

اتحاد الكرة يُعلن حكم الفيديو لمباراة الإسماعيلي والجونة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، حكام مواجهة الإسماعيلي والجونة.

المصري يغادر الكونفدرالية على يد نهضة بركان المغربي

غادر فريق المصري البورسعيدي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد الخسارة أمام نهضة بركان بنتيجة هدف دون رد، في إياب الدور ربع النهائي للبطولة.

بيراميدز يواجه حوريا كوناكري الغيني بنصف نهائي الكونفدرالية

خطف فريق حوريا كوناكري بطاقة التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقيى، بعد الفوز على ضيفه أنيمبا بطل نيجيريا بهدفين دون مقابل في مباراة الإياب بغينيا .