أهداف الأحد.. ثنائية يونايتد أمام سيتي.. وهدف بركان في المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 الأعزا، نستعرض يوميًا أهم الأهداف التي سجلت خلال الدوريات الأوربية المختلفة يوم الأحد 8 مارس 2020. الكونفدرالية أهداف مباراة بيراميدز وزاناكو هدف مباراة المصري ونهضة بركان الدوري الإنجليزي Advertisements أهداف مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الدوري الإسباني اهداف مباراة ريال مدريد وريال بيتيس الدوري الإيطالي أهداف مباراة يوفنتوس وانتر

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