محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أن الوزارة تتفاوض حاليًا مع الشركة الإنجليزية المسؤولة عن صيانة استاد القاهرة لتأجيل زراعة البذور الصيفية.
وأشار صبحي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، إلى أن التفاوض جاء من أجل إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة.
وقال وزير الرياضة: "أتمنى أن يكون نهائي دوري أبطال أفريقيا مصري خالص، وأعلم ما يمثله استاد القاهرة الدولي من قوة للأندية المحلية في منافساتها القارية".
وأكمل: "أبشركم بإقامة مباراتي الأهلي والزمالك ضد الوداد والرجاء في استاد القاهرة، نعمل حاليًا على تأجيل الصيانة التي سيخضع لها الملعب من أجل تحقيق ذلك".
وأضاف: "نتفاوض مع الشركة الإنجليزية المسؤولة عن زراعة البذور الصيفية في استاد القاهرة لتأجيل الصيانة حتى بعد قبل النهائي الأفريقي".
واختتم: "خلال هذا الأسبوع سنتوصل لاتفاق مع الشركة وأجد منهم تجاوب رائع تجاه التأجيل، وبعد أيام قليلة ستتضح الصورة كاملة".
وسيلتقي الأهلي مع الوداد، والزمالك مع الرجاء في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا في مصر، على أن تلعب مواجهتي الذهاب في المغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة: نتفاوض لتأجيل صيانة استاد القاهرة.. ونريد استضافته لمباراتي الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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