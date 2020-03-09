"نريد مواجهتهم بلاعبنا برقم 1".. ماذا قال عضو الوداد عن لقاء الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف محمد طلال عضو مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي، أن مواجهة فريقه للأهلي يُعد نهائي قبل الأوان.

عضو مجلس إدارة الوداد قال في تصريحات عبر شاشة "TEN" مساء الأحد :"نحترم الأهلي بشكل كبير لكن لدينا من القوة ما يكفي لمواجهتهم".

وعن إقامة مباراة الذهاب أمام الأهلي بحضور جماهيري :"السلطات المغربية قررت إقامة المباريات بدون جماهير بسبب فيروس كورونا".

وتابع :"المباراة في شهر مايو وأتمنى مواجهة الأهلي بلاعبنا رقم 1 وهو الجمهور الذي كان سببًا في وصولنا للمربع الذهبي بعد دعمهم لنا في مباراة النجم الساحلي".

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الوداد استطاع الوصول للمربع الذهبي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا على حساب النجم الرياضي الساحلي التونسي بالفوز عليه (2-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، حجز الأهلي بطاقة العبور لدور نصف النهائي بالفوز على صنداونز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويخرج الأهلي لمواجهة الوداد بالمغرب في لقاء الذهاب والذي سيقام أحد يومي 1 أو 2 مايو المقبل على أن تقام موقعة الإياب في مصر أحد يومي 8 أو 9 من نفس الشهر.

جدير بالذكر أن الفائز من لقاء الأهلي والوداد سيلاقي الفائز من اللقاء الثاني والذي سيجمع بين الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي.