استعدادات في مطار القاهرة لاستقبال بعثة الأهلي قادمة من جوهانسبرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية، في طريقها إلى مطار القاهرة الدولي، بعد لقاء فريق صن داونز الجنوب أفريقي، والتأهل للدور النصف النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تصل بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة فجر الاثنين، على رحلة مصر للطيران رقم MS840، ومن المنتظر أن يتم إنهاء إجراءات وصولها من خلال مبنى الركاب 3.

وحرص فريق من العلاقات العامة بشركة مصر للطيران، على استقبال بعثة الأهلي في مطار جوهانسبرج، لتسهيل إنهاء إجراءات سفرهم من هناك، ومن المنتظر أن يستقبلهم فريق من الشركة أيضًا بمطار القاهرة فور وصولهم بعد ساعات.

أدى الأهلي مرانه، صباح اليوم الأحد، في إحدى الحدائق العامة القريبة من فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، قبل مغادرتهم إلى جوهانسبرج ومنها يصلون إلى القاهرة، وتعادل الأهلي مع صن داونز بهدف لكل منهما، وحسم الفريق تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.