غزال يوضح سبب عدم انضمامه للزمالك وتأثير كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد علي غزال لاعب لاريسا اليوناني، أن جلسة ودية جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مطلع الموسم الحالي، للانضمام للفريق الأبيض.

وأوضح غزال في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، أن اكتمال قائمة الزمالك حالت دون انضمامه للفريق.

ونفى غزال، وجود أي مفاوضات مع النادي الأهلي للانضمام للفريق.

وانضم الدولي المصري لصفوف لاريسا اليوناني يناير الماضي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع فيرينسي البرتغالي الموسم الماضي.

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وعن عدم انضمامه لصفوف المنتخب لمعسكر مباراتي توجو مارس الجاري، قال علي غزال إنه لم يتلق أي اتصال من الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، متمنيا التوفيق لزملائه والتأهل لكأس الأمم بالكاميرون 2021.

وأشار إلى أنه علم متابعة الجهاز الفني للمنتخب لكافة المحترفين، مشيرًا إلى أن محمد بركات مدير المنتخب ذكر اسمه من بين اللاعبين الذين يتم متابعتهم.

وضم البدري 4 محترفين، وهم محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمود تريزيجية لاعب أستون فيلا، وأحمد حسن كوكا مهاجم أوليمبياكوس، وأحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي.

وعن فيروس كورونا، قال غزال إن اليونان لم تتأثر، حيث لم يتم رصد سوى حالتين فقط لطالبتين كانتا عائدتين من إيطاليا.