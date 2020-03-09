بعد إلغاء ودية الإمارات..غريب: البرازيل رحبت بمواجهتنا في أي مكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد شوقي غريب المدير الفني المصري للمنتخب الأوليمبي، أن الاتحاد البرازيلي وجه خطابًا للاتحاد المصري من أجل مواجهتنا رسميًا استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف شوقي غريب في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس" اليوم الأحد :"تلقينا خطابًا رسميًا من الجانب البرازيلي من أجل مواجهتنا وديًا في أي مكان نختاره".

وتابع :"الاتحاد البرازيلي عرض على نظيره المصري استضافتنا، لكن هذا العرض سيتم الرد عليه خلال 48 ساعة بحسب تأكيدات أحمد عبد الله عضو مجلس اللجنة الخماسية".

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وأكمل غريب تصريحاته :"الاتحاد المصري سيعقد جلسة من أجل بحث موقفه من هذا العرض سواء بالموافقة من عدمه".

وعبّر شوقي غريب عن رغبته في استضافة المنتخب البرازيلي والأرجنتيني في الفترة المقبلة بمصر وتحديدًا في الأجندة الدولية القادمة خاصة أن هذه المباراتين ستمثل حدثًا عالميًا.

وواصل :"ما المانع في مواجهة البرازيل والأرجنتين في الاستعدادات، إذا لم أفعل ذلك لن أستطيع تكوين قوام للمنتخب من الأساسيين والاحتياطيين".

جدير بالذكر أن المنتخب المصري كان من المفترض أن يخوض معسكرًا في الإمارات يتخلله لعب مباريات ودية قبل أن يتم إلغاءه بسبب فيروس كورونا.