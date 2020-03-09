إيقاف لاعب الرجاء قبل مواجهة الزمالك بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الأحد، ايقاف الياس حداد، لاعب الرجاء المغربي إلى أجل غير مسمى.

وجاء قرار الاتحاد الأفريقي بإيقاف لاعب الرجاء على خلفية قيام اللاعب بالاعتداء على بعض جماهير مازيمبي الكونغولي، في لقاء اياب الدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبعد صافرة نهاية مواجهة الرجاء ومازيمبي، دخل عدد من لاعبي الفريق المغربي في مشاجرة بالإيدي مع بعض جماهير الفريق صاحب الأرض.

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وتاتي تلك العقوبة من قبل الاتحاد الأفريقي ضد اللاعب الياس حداد قبل مواجهة فريقه المقبلة أمام الزمالك.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفا على الرجاء المغربي، في الأول من مايو المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبناء على ذلك قرر الاتحاد الإفريقي ما يلي:

- لمواصلة التحقيق في القضية الحالية، يتعين على مسئولي نادي الرجاء إرسال تعليقاتهم بشأن الحادث الذي وقع أثناء المباراة المعنية، بحلول 15 مارس 2020 على أبعد تقدير. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يمثلوا أمام هيئة اللجنة التأديبية في اجتماعهم القادم لحضور جلسة استماع رسمية؛