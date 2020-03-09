الشناوي يرد.. هل يرحل عن الأهلي بعد نهاية الموسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رفض محمد الشناوي حارس مرمى فريق النادي الأهلي، الحديث عن العروض وموقفه من الرحيل عن القلعة الحمراء، مشددًا أن تلقى عروضًا مع بداية الموسم الجاري.

وأضاف الشناوي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي، اليوم الأحد، :"لا حديث عن العروض في الفترة الحالية، العروض كانت مع بداية الموسم وفي النهاية أنا تحت أمر الأهلي".

الشناوي تحدث عن الفترة المقبلة بعد صعود الأهلي بأفريقيا، ليرد:"نريد التركيز في الدوري حاليًا بعد الصعود على المستوى القاري من أجل إنهاء المسابقة مبكرًا حتى نركز في المسابقة القارية".

وتابع :"الحديث عن مواجهة الوداد لا يزال مبكرًا، المباراة ستقام في مايو المقبل وبالتالي لابد التركيز على مسابقة الدوري أولاً".

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وأكمل :"خوان جاريدو المدير الفني للوداد نعرف أسلوبه جيدًا من خلال قيادة فريق النجم الساحلي التونسي لكن الوضع مختلف من خلال اختلاف العناصر مع فريق الوداد بعد قيد النادي المغربي تسعة لاعبين في فترة القيد الأخيرة".

وكان الأهلي صعد إلى دور نصف النهائي عقب تخطي صنداونز الجنوب أفريقي (3-1) بمجموع المباراتين ليضرب الفريق الأحمر موعدًا مع الوداد البيضاوي المغربي في مباراة ستقام بمايو المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة مساء الأربعاء المقبل ضمن لقاء يأتي في الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري العام.

الأهلي يتصدر ترتيب المسابقة بالعلامة الكاملة بـ48 نقطة حيث يتفوق على صاحب المركز الثاني المقاولون العرب بـ16 نقطة مع امتلاك الفريق الأحمر مباراة مؤجلة أمام إنبي في لقاء يأتي ضمن الجولة الخامسة عشر.