ريال مدريد يسقط أمام ريال بيتيس ويفقد صدارة الدوري الإسباني

سقط فريق ريال مدريد في فخ الهزيمة أمام ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد بينتو فيامارين ضمن مواجهات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم " الليجا " .

افتتح ريال بيتيس التسجيل في المباراة بهدف في الدقيقة 40 من الشوط الأول عن طريق اللاعب سيدني دا سيلفا ثم تعادل ريال مدريد بهدف في الدقيقة 48 عن طريق النجم كريم بنزيما من ضربة جزاء قبل ان يستعد بيتيس السيطرة على اللقاء

ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 82 من عمر اللقاء عن طريق اللاعب كريستيان تيلو .

بهذه النتيجة يرفع فريق ريال بيتيس رصيده إلى 33 نقطة محتلا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني بينما توقف رصيد ريال مدريد عند 56 نقطة محتلا المركز الثاني في جدول الدوري بفارق نقطتين فقط عن برشلونة المتصدر .