أشاد طارق العشري المدير الفني للمصري بلاعبيه رغم الخروج من دور الثمانية بالكونفدرالية الافريقية اليوم ،بعد الخسارة امام نظيره نهضة بركان المغربي بملعب الأخير بهدف نظيف .
اكد العشري ان هدف اللقاءالوحيد جاء من ضربة ثابته والتي يمتاز فيها لاعبو البركان واجادتهم لألعاب الهواء رغم اضاعة فرصتين منها تصدى القائم لهدف مؤكد مع نهاية اللقاء لو سجلا لتأهلنا مشيرا الى أن فريقه أضاع التأهل في مصر.
وقال نهنئ الفريق المغربي بالتأهل للمربع الذهبي للبطولة، وسوف نسعى للعودة سريعا للمشاركة في الكونفدرالية في الموسم المقبل.
كان لقاء الذهاب بستاد السويس قد انتهي بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.
كانت هذه تفاصيل خبر العشري: المصري أضاع فرص التأهل للمربع الذهبي وسنعود قريبا للكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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