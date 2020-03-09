الكاف يقرر إيقاف إلياس حداد لاعب الرجاء المغربي

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، ايقاف الياس حداد لاعب الرجاء المغربي على خلاف المناوشات التي حدثت بين لاعبي الفريق وجماهير مازيمبي. لاعبي الفريق وجماهير مازيمبي. كان الرجاء خسر من مازيمبي بهدف دون رد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وصعد لنصف النهائي بعدما كان فاز في الذهاب بهدفين نظيفين.

وقرر الكاف ايقاف اللاعب لحين مثوله للتحقيق أمام لجنة الانضباط خلال أيام قليلة. ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وصعد لنصف النهائي بعدما كان فاز في الذهاب بهدفين نظيفين.وقرر الكاف ايقاف اللاعب لحين مثوله للتحقيق أمام لجنة الانضباط خلال أيام قليلة.

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